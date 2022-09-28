Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными

Прайс: США считают результаты референдумов о присоединении к РФ полностью сфабрикованными
СюжетРеферендум в ДНР:
Нед Прайс

Нед Прайс . Фото: Pool / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США рассматривают результаты референдумов по вопросу вхождения Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России как «полностью сфабрикованные». Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс считает, что результаты референдумов не отражают волеизъявление украинцев. По его словам, американская сторона введет в отношении России новые санкции в ближайшие дни. «Мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы оказать еще больше давления на Россию, физических лиц и организации», — подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа добавил, что Соединенные Штаты продолжат считать эти территории частью Украины и никогда не признают результаты референдумов. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит помогать Киеву.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы о вхождении регионов в состав России. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23, в Херсонской области — 87,05, в Запорожской — 93,11.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Самолет с главами ДНР, Херсонской и Запорожской областей приземлился в Москве
Азербайджан опроверг нарушение прекращения огня с Арменией
Юрист объяснила порядок действий для получения отсрочки по здоровью
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС на берегу Черного моря
США сбили иранский беспилотник в Ираке
Эрдоган назвал катастрофой возможность применения на Украине ядерного оружия
Психолог назвал лучшие формы защиты от стресса
США назвали результаты референдумов о присоединении к России сфабрикованными
Эрдоган заявил об отсутствии проблем по поставкам газа из России
Захарова припомнила Белому дому угрозы Байдена покончить с «Северным потоком»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.