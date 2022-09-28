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Ариана Гранде избавилась от уникального дома в США

Певица Ариана Гранде продала дом в Монтесито за 9,1 миллиона долларов

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Певица Ариана Гранде избавилась от уникального дома в США, расположенного в калифорнийском городе Монтесито. Об этом сообщает Dirt.

Звезда продала особняк за 9,1 миллиона долларов (около 532,2 миллиона рублей). Имя покупателя осталось неизвестным, однако журналисты предполагают, что новый хозяин объекта недвижимости — известный актер или комик.

Гранде приобрела дом в 2020 году за 6,8 миллиона долларов у популярной телеведущей Эллен Дедженерес. Вместе со своей женой Поршей де Росси та сделала в нем ремонт. Первоначальную версию особняка, которым владела Гранде, возвели еще в 1700-х годах в Англии — тогда он представлял собой два отдельных амбара. В XX веке их перевезли в Калифорнию и объединили между собой.

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В доме площадью 511 квадратных метров есть две спальни и пять санузлов, а также две кухни, две гостиных, две столовых, специальная прачечная и библиотека. Интерьер выполнен в молочном и темно-сером тонах, а также с использованием оттенков коричневого. Многие предметы выполнены из дерева. Среди особенностей помещения — сводчатые потолки с балками и по меньшей мере пять каминов.

На участке 0,52 гектара растет большое количество деревьев. Здесь нет бассейна, однако в нескольких минутах езды от дома находится побережье Тихого океана.

В сентябре актер и комик Ларри Дэвид избавился от своего дома в США. Он продал недвижимость в калифорнийском городе Монтесито за 6,9 миллиона долларов

Полина Кислицына
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