Кара Делевинь впервые посетила торжество после выхода на улицу в грязной одежде

Модель Кара Делевинь посетила Неделю моды после появления в аэропорту в грязной одежде

Британская модель Кара Делевинь впервые посетила общественное мероприятие после того, как встревожила публику своим появлением в неопрятной одежде на улице. Фотографии публикует Page Six.

Манекенщица пришла на презентацию коллекции Cara Loves Karl, которая состоялась в рамках Недели моды в Париже. Известно, что данную линейку она подготовила в сотрудничестве с дизайнером Карлом Лагерфельдом, пока он был жив. Для выхода в свет знаменитость выбрала черное мини-платье с глубоким декольте и ботфорты в тон наряда.

Отмечается, что Делевинь впервые стала гостьей публичного торжества после скандальных снимков папарацци из лос-анджелесского аэропорта Ван-Найс. На появившихся в сети кадрах супермодель была одета в грязные носки, футболку с изображением Бритни Спирс и спортивные штаны. Она была без обуви и с растрепанными волосами.

Упомянутые фото мировые СМИ впервые опубликовали 7 сентября. Сообщалось, что Делевинь вернулась с фестиваля Burning man, который ежегодно проводится в штате Невада. За несколько дней пребывания в пустыне Блэк-Рок она ни разу не поела и не приняла душ. «Кара утверждает, что с ней все в порядке и она отлично отметила день рождения. Она находит эти фотографии забавными и не считает, что с ее жизнью что-то не так», — прокомментировал поведение модели в интервью Daily Mail ее друг, который пожелал остаться анонимным.