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В Совфеде назвали сроки интеграции новых территорий России

Сенатор Ковитиди заявила, что интеграция новых территорий России может занять до 10 лет
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Совет Федерации / Flickr

Процесс интеграции новых территорий России может занять от пяти до десяти лет, исходя из опыта Крыма. Такие сроки назвала сенатор от республики Ольга Ковитиди, ее цитирует РИА Новости.

«Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения. Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке в первую очередь. Их надо решить в максимально быстрые сроки», — сказала она.

По словам члена Совфеда, работа по интеграции новых субъектов будет проводиться оперативно. В Крыму переходный период составлял год, но практика показала, что этого недостаточно, сказала Ковитиди, подчеркнув, что по целому ряду законов переходные пункты пришлось продлить.

Референдумы о вхождении в состав России состоялись в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

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Анастасия Шейкина
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