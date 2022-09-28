Синоптик спрогнозировал выпадение снега в ряде регионов России

Синоптик Леус спрогнозировал выпадение снега в четырех областях и двух республиках России

В ряде регионов в первую неделю октября возможно выпадение снега. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Центральной части европейской России к снегу пока готовиться рано, отметил синоптик. «В первую неделю октября вероятность даже какого-то отдельного снега в центральных областях европейской России невелика. В Москве в ближайшие неделю-две снега ожидать не стоит», — сообщил Леус.

По его словам, снег в указанный период может выпасть на северо-востоке Центрального Федерального округа. «В окрестностях Костромской области, на ее востоке может выпасть. Он может быть на территории Северо-западного округа в Вологодской области, на крайнем востоке Калининградской области, в Карелии. Не говорю уже про Республику Коми и Архангельскую область, там это достаточно обычное для этого времени года явление», — поделился метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие четыре месяца ряд регионов России ждет аномальная погода. Так, нетипичные теплые октябрь и ноябрь ожидаются в Красноярском и Хабаровском краях, а также в Якутии и Амурской области.