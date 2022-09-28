Собянин заявил об отзыве ошибочных повесток

Мэр Москвы Собянин заявил, что военкоматы отозвали ошибочно выписанные повестки

Повестки, которые были ошибочно выписаны военкоматами Москвы, были отозваны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, чьи слова приводятся на сайте градоначальника.

Он рассказал о дополнительной проверке мобилизационных повесток, которые разослали жителям столицы.

«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных», — сказал Собянин.

Ранее начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко заявил, что в регионе вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.