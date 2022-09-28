Собянин заявил об отзыве ошибочных повесток
Повестки, которые были ошибочно выписаны военкоматами Москвы, были отозваны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, чьи слова приводятся на сайте градоначальника.
Он рассказал о дополнительной проверке мобилизационных повесток, которые разослали жителям столицы.
«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных», — сказал Собянин.
Ранее начальник службы по мобилизационной работе и территориальной обороне Крыма Виктор Фесенко заявил, что в регионе вернули домой 400 человек, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.