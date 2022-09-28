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Появились подробности о выжившем в смертельном ДТП на популярном курорте ребенке

Пожилая британка попала в смертельное ДТП с внуком на скутере в Испании, мальчик выжил

Фото: Jordan Hedley / Mirror

Появились новые подробности о смертельном ДТП с пожилой британской туристкой и ее 11-летним внуком во время семейного отдыха в Испании. Об этом пишет Mirror.

Как выяснилось, позади 58-летней Джанет Хоббс на скутере ехал ее 11-летний внук Альфи Николас. Когда пенсионерка не справилась с управлением на крутом повороте и врезалась в ограждение, она вылетела из сиденья и упала с края утеса. Мальчика после удара откинуло в дорожный отбойник.

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18 мая 2021

Ребенок выжил в ДТП — у него перелом руки и челюсти, трещина черепа, а также многочисленные гематомы и порезы. Отмечалось, что мальчик отправился отдыхать на популярный курорт вместе с бабушкой и дедушкой. Узнав об аварии, в Бенидорм прилетели его родители — сейчас семья продолжает следить за лечением сына и надеется вскоре вернуться в Великобританию.

Ранее в августе сообщалось о смерти пожилой британской туристки на испанском курорте Бенидорм — женщина сорвалась на скутере с крутого обрыва, не справившись с управлением на горной дороге.

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Дарья Рыбак
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