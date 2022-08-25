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Туристка на скутере на огромной скорости упала с высокого обрыва на глазах семьи

Британская туристка не справилась с управлением скутера и сорвалась с обрыва в Испании

Фото: Andre Van De Sande / Legion-media

Британская туристка разбилась насмерть, сорвавшись на скутере с крутого обрыва, на испанском курорте Бенидорм. Об этом пишет Mirror.

58-летняя путешественница не справилась с управлением электрическим скутером на сложном участке горной трассы — не успев вовремя затормозить, женщина на огромной скорости упала с высокого обрыва. По предварительным данным, трагедия произошла на глазах членов ее семьи, в том числе восьмилетнего мальчика.

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Спасательная операция длилась около двух часов. Полиция города начала расследование причин аварии, в настоящее время проверяется состояние скутера на соответствие всем требованиям безопасности.

Испанская полиция принимает меры против британских туристов, которые массово начали передвигаться на курорте на арендованных скутерах. Всплеск популярности этого вида транспорта связан с телевизионным сериалом «Все включено» (Benidorm), который рассказывает истории из жизни путешественников из Великобритании в испанском отеле.

Ранее в августе в итальянских Альпах насмерть разбился местный турист — мужчина пытался найти упавший в овраг телефон возлюбленной.

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Дарья Рыбак
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