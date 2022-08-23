Турист сделал селфи на краю скалы и разбился насмерть на глазах девушки

В Италии турист сорвался со скалы и разбился насмерть при попытке поднять упавший телефон

Во время похода в итальянских Альпах местный турист разбился насмерть на глазах девушки — мужчина пытался найти упавший в овраг телефон возлюбленной. Об этом пишет Corriere del Veneto.

30-летний Андреа Маццетто (Andrea Mazzetto) отправился с подругой на прогулку в горы на плато Азиаго в провинции Виченца. Молодые люди сделали совместное селфи во время восхождения, после чего итальянка выронила телефон из рук. Маццетто захотел поднять смартфон, однако потерял равновесие и сорвался с края скалы.

Мужчина пролетел вниз около 650 футов (198 метров). Спасатели смогли добраться до Маццетто только на вертолете, однако лишь констатировали смерть итальянца — от падения турист получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в августе британская туристка, которая отправилась с сыном на отдых на морской карьер в графстве Пембрукшир, сняла на видео его травматичный прыжок — подросток сломал позвоночник прямо на ее глазах.