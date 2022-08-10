Подросток решил красиво нырнуть в водоем и сломал позвоночник на глазах у матери

Mirror: британка случайно сняла на видео, как ее сын сломал позвоночник, прыгая в воду

Британская туристка, которая отправилась с сыном на отдых на морской карьер в графстве Пембрукшир, стала случайной свидетельницей его травматичного прыжка в воду. Об этом пишет Mirror.

41-летняя Линдси Уилсон вместе с 16-летним сыном Сэмом отдыхала на карьере Голубая Лагуна, который представляет собой глубокий бассейн-чашу, окруженный 30-футовыми (девятиметровыми) скальными стенками — место считается популярным среди клифф-дайверов. Отмечалось, что подросток прыгнул один раз в водоем с высокого уступа, а после решил повторить красивый трюк на видео.

Отмечалось, что Сэм сломал позвоночник прямо на глазах матери — Уилсон наблюдала за прыжком сына и одновременно снимала его попытку на мобильный телефон. Через несколько секунд после того, как мальчик вынырнул из воды, стало ясно, что он ранен: подросток побледнел в лице и стал хвататься за камни.

Находившиеся неподалеку отдыхающие помогли мальчику выбраться из воды — после его эвакуировали вертолетом береговой охраны в местную больницу. Специалисты диагностировали у мальчика травму спины. По словам Уилсон, медики сравнили силу удара о воду с падением с высоты на бетон.

Ранее в августе британская туристка, которая отправилась в поход по горной местности на поиски «секретного» места из TikTok, сорвалась со скалы и разбилась насмерть. Отмечалось, что перед смертью она и ее партнер решили разделиться, чтобы быстрее найти тропу.