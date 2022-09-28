Принят закон о компенсациях за причинение вреда жизни и здоровью волонтеров

В Госдуме приняли закон о компенсациях за причинение вреда жизни и здоровью волонтеров

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон о внесении изменений в Федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», который вводит практику возмещения вреда жизни или здоровью, понесенного при осуществлении добровольческой деятельности.

Автор инициативы Артем Метелев, член фракции «Единая Россия» отметил, что законопроект гарантирует защиту каждому волонтеру, который участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций или их последствий, помогает оказывать медицинскую помощь, участвует в поиске пропавших.

«Мы сдержали свое обещание, "Единая Россия" гарантировала волонтёрам, что их жизнь и здоровье будут защищены. Так и есть. Закон, который сегодня будет принимать Госдума, написан вместе с общественными организациями, вместе с теми, кто ежедневно участвует в поиске людей, тушении пожаров, ликвидации ЧС, работает в больницах, по сути это выстраданный закон», — сказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Механизм компенсационных выплат уже действует в отношении волонтёров гуманитарных миссий «МыВместе с Донбассом». В Донецке, Луганске, Мариуполе и других городах работают российские волонтеры — они помогают разбирать завалы, оказывают гуманитарную и психологическую помощь. Согласно указу президента, если они пострадают в ходе выполнения своих задач – добровольцы или члены их семей смогут получить от 3 до 5 миллионов рублей.

«Мы уже опробовали механизм компенсационных выплат на Донбассе. Благодаря поддержке президента добровольцы, участвующие в гуманитарных миссиях, защищены. 954 волонтера оказали помощь более, чем на 100 тысяч часов. К сожалению, есть несколько человек среди погибших и травмированных. Их семьи получают соответствующие выплаты. Эту норму мы хотим распространить на тысячи волонтеров и внутри страны», — сказал Метелев.

Размер, порядок и условия назначения компенсаций, согласно законопроекту, будут устанавливаться правительством. Верификация волонтеров будет проходить через Единую информационную систему в сфере добровольчества, что позволит минимизировать риски применения вводимых норм в незаконных целях.

В июне 2021 года на встрече с добровольцами инициативу поддержал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В ее разработке участвовали представители крупнейших НКО России: «Волонтеры-медики», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «ЛизаАлерт», «Добровольные пожарные», «Молодежка ОНФ» и другие. Соавторами законопроекта выступили сенатор Андрей Турчак, депутаты Артем Метелев, Игорь Кастюкевич, Олег Леонов, Юлия Саранова и другие.