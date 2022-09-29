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Германия потратит до 200 миллиардов евро на борьбу с ростом цен на газ

Правительство ФРГ готовится выделить до 200 млрд евро на борьбу с ростом цен на газ

Фото: Shutterstock

Власти Германии готовятся потратить сумму от 150 до 200 миллиардов евро для борьбы с ростом цен на газ, пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ.

По данным издания, договоренности достигнут уже в ближайшее время, детали готовятся объявить 29 сентября. Средства должны выделить из Фонда стабилизации экономики, который был создан во время пандемии и куда должны будут поступить дополнительные деньги.

Ранее в сентябре министр экономики Германии Роберт Хабек говорил, что на фоне высоких цен на энергоносители страна должна увеличить господдержку различных компаний, которые лишились возможности инвестировать из-за подорожания топлива.

СМИ утверждали, что на тот момент в правительстве ФРГ не было единой позиции по поводу выделения дополнительных средств на борьбу с кризисом.

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Платон Щукин
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