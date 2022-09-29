У датских нефтегазовых месторождений обнаружили таинственную активность

У датских нефтегазовых месторождений в Северном море обнаружили активность дронов

У датского нефтегазового месторождения в Северном море заметили «таинственную» несанкционированную активность, пишет Extrabladet со ссылкой на компанию TotalEnergies, которая управляет месторождением.

Речь идет об активности дронов, летающих над месторождением.

Издание напоминает: ранее на этой неделе норвежские власти тоже отметили появление таинственных беспилотников вокруг нескольких газовых и нефтяных месторождений страны в Северном море. Это произошло спустя некоторое время после того, как в Балтийском море были обнаружены утечки на «Северных потоках».

В начале недели компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток «Северного потока-2» произошла утечка. То же случилось на одной из ниток газопровода «Северный поток». Причины неизвестны, идет расследование.