Юрист разъяснил права разбивших посуду в кафе россиян

Юрист Аралина назвала условие, при котором не стоит платить за битую посуду в кафе

Преподаватель департамента частного права факультета права НИУ ВШЭ и юрист Екатерина Аралина назвала случаи, когда за битую посуду в ресторане платить не следует. В частности, если официант не ознакомил посетителей с заверенным владельцем заведения и бухгалтером прейскурантом за бой посуды, то заставлять их возмещать стоимость утвари незаконно. Об этом специалист рассказала «Ленте.ру».

Главный нюанс, который определяет будет ли посетитель платить за разбитую посуду или нет, заключается в том, случилось это случайно или нет.

Если посуда была разбита действительно ненамеренно, то согласно статье 211 Гражданского Кодекса РФ за случайно поврежденное имущество несет ответственность его собственник, то есть владелец кафе или ресторана, если иное не предусмотрено законом или договором Ирина Минина юрист

Последняя фраза может предполагать, что посетителя все же могут заставить заплатить за разбитую посуду. «Если в меню ресторана указан прейскурант на бой посуды, заверенный подписями владельца заведения и бухгалтером, и официант ознакомил вас с этими позициями, то таким образом заключается тот самый договор», — отметила юрист.

Однако, добавила она, обычно эта процедура не проходит по всем правилам. «Просто наличие некоего прайса на бой посуды не означает, что вас могут заставить платить за разбитый стакан», — подчеркнула специалист.

Если посуда была разбита специально, то заплатить за нее придется в любом случае. «Но помните, что все действия нужно подкрепить документами. Например, двусторонним актом, в котором указывается, что стороны согласовали сумму ущерба и не имеют друг к другу никаких претензий», — посоветовала юрист.

В случае если конфликт не удается решить на месте и администрация отказывает выпускать посетителей из заведения, пока они не оплатят разбитое, юрист порекомендовала вызывать полицию.

Такие действия персонала — даже если вы виноваты — неправомерны Ирина Минина юрист

Аралина добавила, что бой брендированной посуды оплачиваться посетителем не должен в любом случае. «Речь идет о сторонних брендах, например, о бокалах для пенных напитков с логотипом производителя. Скорее всего, кафе получило их бесплатно как рекламный товар. Компенсировать такие расходы посетитель не обязан», — сообщила юрист.

Ранее россиян предупредили о новых мошеннических схемах на фоне мобилизации. Юрист Ирина Минина рассказала, что гражданам начали поступать предложения удалить данные о человеке из базы призывников. Оплату за такие услуги требуют криптовалютой, добавила она