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В Госдуме предложили ввести новую льготу для ветеранов

RT: в Госдуме предложили ввести федеральную льготу по транспортному налогу для ветеранов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести новую федеральную льготу для ветеранов боевых действий по транспортному налогу на автомобили с двигателем мощностью до 200 лошадиных сил. Об этом сообщает RT.

Федоров отметил, что сейчас законодательством предусмотрены многочисленные меры поддержки ветеранов боевых действий, в том числе в сфере льготного налогообложения, однако льгота в части уплаты транспортного налога для этой категории граждан не предусмотрена.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения единой федеральной льготы — освобождения ветеранов боевых действий от уплаты налога с одного транспортного средства мощностью до 200 л. с., оставив за регионами право применять дополнительные льготы, в том числе в отношении автомобилей с большей мощностью двигателя», — говорится в обращении.

Ранее руководитель департамента городской недвижимости Елена Мищенко рассказала о льготах по оплате ЖКХ для определенных категорий россиян — претендовать на льготы по оплате коммунальных услуг могут пенсионеры и ветераны труда. «К примеру, по достижении 70 лет гражданин получает льготу в 50 процентов на оплату капремонта, 80 лет — полностью освобождается от этого платежа», — подчеркнула Мищенко.

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Юлия Мискевич
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