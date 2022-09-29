Минобороны отчиталось о двух сбитых украинских самолетах

Минобороны заявило, что российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Су-24

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России (ВКС) сбила в воздухе два украинских самолета. Об этом в четверг, 29 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве пояснили, что речь идет о самолетах МиГ-29, который сбили в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики (ДНР) и Су-24, который был уничтожен около населенного пункта Калуга Николаевской области.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту ремонта техники на запорожском заводе «ЭнергоМехКомплект». В результате удара было уничтожено десять орудий полевой артиллерии, среди которых находились американские гаубицы М777.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).