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Минобороны отчиталось о двух сбитых украинских самолетах

Минобороны заявило, что российская авиация сбила украинские МиГ-29 и Су-24
СюжетРоссийские войска

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Истребительная авиация Воздушно-космических сил России (ВКС) сбила в воздухе два украинских самолета. Об этом в четверг, 29 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве пояснили, что речь идет о самолетах МиГ-29, который сбили в районе населенного пункта Курахово Донецкой народной республики (ДНР) и Су-24, который был уничтожен около населенного пункта Калуга Николаевской области.

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Ранее стало известно, что российские войска нанесли высокоточный удар по пункту ремонта техники на запорожском заводе «ЭнергоМехКомплект». В результате удара было уничтожено десять орудий полевой артиллерии, среди которых находились американские гаубицы М777.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).

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Никита Абрамов
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