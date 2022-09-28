Минобороны отчиталось об ударе по запорожскому заводу «ЭнергоМехКомплект»

Минобороны России заявило об уничтожении 10 орудий ударом по заводу «ЭнергоМехКомплект»

Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту ремонта техники на запорожском заводе «ЭнергоМехКомплект». Об этом в среду, 28 сентября, журналистам заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отчитались, что в результате удара по территории предприятия было уничтожено десять орудий полевой артиллерии, среди которых находились американские гаубицы М777. Также ударом оказались выведены из строя четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц различной автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России показало на видео боевую подготовку россиян, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации, в учебном центре в Приморском крае. Уточняется, что учения проходят на одном из полигонов Тихоокеанского флота.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 21 сентября Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России.