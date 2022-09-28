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Минобороны отчиталось об ударе по запорожскому заводу «ЭнергоМехКомплект»

Минобороны России заявило об уничтожении 10 орудий ударом по заводу «ЭнергоМехКомплект»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту ремонта техники на запорожском заводе «ЭнергоМехКомплект». Об этом в среду, 28 сентября, журналистам заявили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отчитались, что в результате удара по территории предприятия было уничтожено десять орудий полевой артиллерии, среди которых находились американские гаубицы М777. Также ударом оказались выведены из строя четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня «Ольха» и 15 единиц различной автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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