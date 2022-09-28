Минобороны показало учения мобилизованных россиян

Минобороны опубликовало видео боевой подготовки призванных по частичной мобилизации

Министерство обороны России показало на видео боевую подготовку россиян, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, в учебном центре в Приморском крае. Кадры учений опубликованы в Telegram-канале российского военного ведомства.

Учения проходят на одном из полигонов Тихоокеанского флота. На место подготовки военнослужащих доставляли автомобильным транспортом и большим десантным кораблем. Во время боевой подготовки мобилизованные военные будут выполнять огневые упражнения учебных стрельб из автоматов Калашникова и научатся метанию ручных боевых гранат. Помимо этого, они отработают вождение боевых машин.

На видео, опубликованном Минобороны, показано прибытие военнослужащих на полигоны. Новоприбывшие солдаты собираются и группами садятся на военные корабль.

27 сентября министр обороны Сергей Шойгу лично проверил ход подготовки россиян, которые попали под частичную мобилизацию, на полигонах Западного военного округа (ЗВО). После объявления частичной мобилизации стала появляться информация, что некоторые формирования мобилизованных отправляют на фронт без надлежащей предварительной боевой подготовки.