Блогерша раскрыла способ покупать дизайнерские вещи за бесценок

Блогерша Ариэль: дизайнерские вещи выгодно покупать в благотворительных магазинах

Блогерша раскрыла легкий способ покупать дизайнерские вещи за бесценок. Соответствующим видео инфлюэнсер поделилась на своей странице в TikTok.

Пользовательница сети по имени Ариэль, известная под ником Ariel Loves Vintage, рассказала, как ей удается экономить на шопинге десятки тысяч фунтов стерлингов. В ролике девушка заявила, что приобрела корсет люксового бренда Vivienne Westwood за 20 фунтов стерлингов (1253 рубля) в благотворительном магазине в Великобритании. По ее словам, в подобных бутиках, которые создаются активистами для привлечения средств нуждающимся, выгоднее всего совершать покупки.

Подписчики оценили рекомендацию юзерши и поблагодарили ее в комментариях под опубликованными кадрами. «Спасибо за совет», «Корсет выглядит потрясающе», «Как же я завидую вам!», «Если захотите продать корсет, то я заплачу вам очень много!» — писали они.

Ранее блогерша Эш рассказала, как найти качественные и дешевые копии брендовых вещей. По словам девушки, следует сделать скриншот понравившейся модели одежды на сайте дизайнерской марки и загрузить его в панель визуального поиска любого интернет-ретейлера.

