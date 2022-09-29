Похитивший на улице девочку и державший ее на цепи россиянин получил 20 лет

В Бийске суд приговорил мужчину к 20 годам колонии за похищение 12-летней девочки на улице

Суд приговорил к 20 годам лишения свободы 40-летнего жителя Бийска, который похитил на улице 12-летнюю девочку и удерживал ее в подвале на цепи несколько дней. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что днем 31 июля 2021 года в селе Бийского района мужчина заметил проезжавшую на велосипеде девочку. Он схватил ее, связал и увез в прицепе самоходного транспортного средства. Пленницу похититель посадил на цепь в подвале своего дома, а ее вещи и мобильный телефон выбросил в реку, пытаясь изобразить, что она утонула.

Узнав, что волонтеры и правоохранители ведут поиски ребенка, мужчина отпустил пленницу, а сам скрылся. Его задержали 12 августа на территории Республики Алтай.

В ходе следствия похититель признал свою вину.