Блинкен заявил об отказе США признать референдумы и продолжении помощи Киеву

Госсекретарь Блинкен заявил, что США не признают референдумы и продолжат помогать Украине

США отказываются признавать референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и подконтрольных России территориях Запорожской. Вашингтон продолжит помогать Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, его обращение опубликовано на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать помогать Украине в ее борьбе за защиту своей территории от российской агрессии. Мы всецело поддерживаем единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Блинкен напомнил слова президента США Джо Байдена, который заявлял, что Вашингтон никогда не признает регионы, в которых прошли референдумы, в качестве части какой-либо страны, кроме Украины.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты готовы оказывать помощь Киеву столько, сколько потребуется.

Референдумы о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. По итогам голосования в ЛНР за присоединение высказались 98,42 процента жителей, в ДНР — 99,23 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской — 93,11 процента.

В США результаты референдумов считают сфабрикованными и уверены, что они не отражают волеизъявление украинцев. В связи с этим американская сторона в ближайшие дни введет в отношении России новые санкции.

