Женщина попыталась спасти бедствующий паб своими эротическими фото

NYP: в Великобритании женщина выставила на продажу свои эротические фото для спасения паба

Женщина из Великобритании решила сниматься без одежды, чтобы спасти свой бизнес. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Восемь лет назад Лорен Бирс открыла небольшой пивной паб. В последнее время его дела идут все хуже и хуже, но она не планирует сдаваться. Пытаясь поддержать бедствующее заведение на плаву, женщина создала аккаунт на OnlyFans и выставила на продажу свои эротические фото.

По словам британки, в ее занятиях объединилось все, что мужчины любят больше всего — пиво и эротика. За месячную подписку на свои снимки она предлагает платить 12 фунтов стерлингов (750 рублей), «Ваша подписка может помочь выжить моему пабу», — пишет Бирс в OnlyFans.

Ранее сообщалось, что в США медсестру уволили за то, что ее откровенные фото отвлекали коллег от работы. В свободное время 22-летняя медсестра по имени Джейлин продавала снимки порнографического содержания на сайте OnlyFans.