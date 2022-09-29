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Женщина попыталась спасти бедствующий паб своими эротическими фото

NYP: в Великобритании женщина выставила на продажу свои эротические фото для спасения паба
Lauren Beers

Lauren Beers. Фото: @lauren_beers_89

Женщина из Великобритании решила сниматься без одежды, чтобы спасти свой бизнес. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Восемь лет назад Лорен Бирс открыла небольшой пивной паб. В последнее время его дела идут все хуже и хуже, но она не планирует сдаваться. Пытаясь поддержать бедствующее заведение на плаву, женщина создала аккаунт на OnlyFans и выставила на продажу свои эротические фото.

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По словам британки, в ее занятиях объединилось все, что мужчины любят больше всего — пиво и эротика. За месячную подписку на свои снимки она предлагает платить 12 фунтов стерлингов (750 рублей), «Ваша подписка может помочь выжить моему пабу», — пишет Бирс в OnlyFans.

Ранее сообщалось, что в США медсестру уволили за то, что ее откровенные фото отвлекали коллег от работы. В свободное время 22-летняя медсестра по имени Джейлин продавала снимки порнографического содержания на сайте OnlyFans.

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Алиса Дмитриева
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