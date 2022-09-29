Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Дочь Умы Турман снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein

Американская актриса Майя Хоук стала героиней рекламной кампании бренда Calvin Klein

Фото: Gray Sorrenti / Calvin Klein

Американская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук стала героиней рекламной кампании бренда Calvin Klein. Соответствующие снимки публикует WWD.

24-летняя дочь Умы Турман снялась в фотосессии в нижнем белье из новой коллекции указанной марки. Так, на одном из кадров она позировала в черном комплекте, на резинку и бретели которого была нанесена монограмма компании. Помимо этого, знаменитость запечатлели в белом кроп-топе и трусах-боксерах такого же цвета. При этом волосы девушки были распущены.

Фото: Gray Sorrenti / Calvin Klein

Известно, что автором черно-белых изображений выступил модный фотограф Грей Сорренти.

В сентябре 2016 года Майя Хоук также стала амбассадором бренда All Saints. Тогда телезвезда снялась в короткометражном фильме, в котором демонстрировалась одежда марки.

Майя Хоук получила широкую известность благодаря фантастическому хоррору «Очень странные дела», главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Стало известно о планах ЕС запретить ввоз туалетной бумаги и косметики из России
Названы основные проблемы эксплуатации электромобилей
В ЛНР заявили о готовности договора о вхождении в состав России
Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов на помощь Украине
Дочь Умы Турман снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein
В ЛНР назвали сроки вхождения в состав России
Глава Всемирного банка назвал повышающие риск рецессии в Европе факторы
В России выросло количество удаленно работающих сотрудников
В Госдуме предложили начать специальную экономическую операцию
В России заявили о готовности защищать Крым и потенциальные территории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.