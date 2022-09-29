Дочь Умы Турман снялась в рекламе нижнего белья Calvin Klein

Американская актриса Майя Хоук стала героиней рекламной кампании бренда Calvin Klein

Американская актриса и звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук стала героиней рекламной кампании бренда Calvin Klein. Соответствующие снимки публикует WWD.

24-летняя дочь Умы Турман снялась в фотосессии в нижнем белье из новой коллекции указанной марки. Так, на одном из кадров она позировала в черном комплекте, на резинку и бретели которого была нанесена монограмма компании. Помимо этого, знаменитость запечатлели в белом кроп-топе и трусах-боксерах такого же цвета. При этом волосы девушки были распущены.

Фото: Gray Sorrenti / Calvin Klein

Известно, что автором черно-белых изображений выступил модный фотограф Грей Сорренти.

В сентябре 2016 года Майя Хоук также стала амбассадором бренда All Saints. Тогда телезвезда снялась в короткометражном фильме, в котором демонстрировалась одежда марки.

Майя Хоук получила широкую известность благодаря фантастическому хоррору «Очень странные дела», главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.