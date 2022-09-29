76-летняя певица Шер появилась на публике в наряде из латекса

76-летняя певица Шер появилась на показе Balmain в Париже в боди из латекса

Американская певица армянского происхождения Шер появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

76-летняя знаменитость приняла участие в закрытии показа бренда Balmain, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Исполнительница вышла на подиум вместе с креативным директором марки Оливье Рустеном. Для шоу Шер примерила латексное боди серого цвета, оформленное глубоким декольте и вырезом на спине, и облегающие лосины. При этом образ звезды был дополнен черными кожаными сапогами на толстом каблуке.

Читатели издания восхитились внешним видом певицы, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Меня вгоняет в депрессию тот факт, что женщина, которая на 30 лет старше, выглядит лучше меня», «Выглядит лучше Мадонны. Великолепно!», «Вау, она выглядит потрясающе! Может не надо такое носить в 76, но она может себе это позволить», «Какой талант нужно иметь, чтобы выглядеть вот так в 76?», «Почему Шер выглядит намного лучше Мадонны? Улыбающаяся, счастливая, по-прежнему модная, а Мадонна, которую я любил в 1980-х и 1990-х годах, теперь выглядит как рыба», — высказывались они.

В июле 2021 года певица Шер попала в объектив папарацци во время отдыха на юге Франции и удивила поклонников своим молодым внешним видом.