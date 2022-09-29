Российский художник потребовал от Comedy Club миллион рублей

Художник Назарук потребовал у Comedy Club миллион рублей за нарушение авторских прав

Российский художник и мультипликатор Вячеслав Назарук обвинил Comedy Club в нарушении авторских прав. Он обнаружил, что его картину использовали в сериале «Год Культуры», сообщило Mash в Telegram-канале.

По данным издания, Назарук потребовал от продюсерской компании Comedy Club Production и телевизионной компании Art Pictures Vision один миллион рублей. Причиной стало использование в сериале «Год культуры» триптиха Назарука 1985 года «Слово о полку Игореве», а именно картина «Боян». Фрагмент произведения заметили в анонсе второго сезона сериала.

Назарук был мультипликатором «Крошки Енота», «Мамы для мамонтенка», «Приключений кота Леопольда» и других мультфильмов. В 1985 году за серию мультфильмов о коте Леопольде награжден Госпремией СССР. Преподавал живопись в Московском педагогическом государственном университете. В 1991-1992 годах киностудия Disney пригласила художника в США для чтения лекций по теории рисунка, живописи и композиции.

Comedy Club Production производит телевизионные, кинотеатральные проекты и организует юмористические фестивали. Компания основана в 2006 году продюсером Артуром Джанибекяном. Известна созданием таких популярных шоу как Comedy Club, Comedy Woman, Stand Up, а также сериалов «Интерны» и «Универ». С 2012 года Comedy Club Production входит в холдинг «Газпром-Медиа».

