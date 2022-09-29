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Модель плюс-сайз повторила откровенный образ Беллы Хадид и восхитила фанатов

Модель плюс-сайз Габриэлла Халикас повторила откровенный образ Беллы Хадид 2018 года

Кадр: @ellahalikas

Модель плюс-сайз Габриэлла Халикас повторила откровенный образ американской манекенщицы палестинско-голландского происхождения Беллы Хадид и восхитила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 565 тысяч подписчиков.

Юзерша решила воссоздать наряд Хадид из нюдового кэтсьюта (разновидность комбинезона, облегающего тело — прим. «Ленты.ру») бренда Mugler и прозрачных остроносых туфель, в котором та появилась на афтепати Недели моды в Нью-Йорке в 2018 году. Так, блогерша засняла, как прогулялась в подобном виде по улице. «Полные девушки также могут блеснуть в данной одежде. Кажется, это моя самая потрясающая съемка на данный момент», — заявили Халикас.

В свою очередь зрители сделали комплименты модели. «Ты так хорошо выглядишь!», «Ты должна стать амбассадором девушек с пышными формами», «Люблю тебя», «Я очарована», — прокомментировали они.

В августе полная блогерша Кристина повторила образ жены Джастина Бибера, модели Хейли Бибер и затмила ее. Так, на размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в облегающих топе и шортах зеленого цвета. Кроме того, она повязала вокруг бедер белую кофту и надела объемную рубашку.

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Алина Гостева
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