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Россиянам дали советы по борьбе с кибербуллингом

Психолог Афонина посоветовала россиянам при кибербуллинге сохранять доказательства травли

Фото: Fredrick Tendong / Unsplash

При столкновении с кибербуллингом россиянам, в том числе подросткам, следует сохранять все доказательства травли, а также менять настройки конфиденциальности в соцсетях. Эти и другие советы по борьбе с преследованием в интернете «Ленте.ру» дала клинический психолог, эксперт программы «Травли NET» АНО «БО Журавлик» Мария Афонина.

Пользователям, пострадавшим от кибербуллинга, или их близким, необходимо также сообщить модераторам площадки о травле и подать жалобы, указала специалист. Помимо того, в подобных случаях нужно заблокировать профили тех, кто пишет угрозы и оскорбления.

«Лучше несколько дней не пользоваться социальными сетями. (...) Можно обратиться за психологической помощью — например, позвонить на телефон горячей линии психологической поддержки АНО "БО "Журавлик"», — отметила Афонина. Кроме того, по ее словам, близким подростка, который подвергся кибербуллингу, необходимо поддерживать его и давать понять, что он не виноват в том, что его травят.

Опасность кибербуллинга заключается в том, что он происходит круглые сутки и от него невозможно скрыться, если вернуться из школы домой, подчеркнула Афонина. По мнению эксперта, травля в интернете распространяется быстро. «[Кибербуллинг] позволяет сохранять полную анонимность, что делает нападки на жертву более жестокими», — добавила психолог.

Ранее член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина рассказала, что за буллинг в сети можно получить штраф до трех тысяч рублей. Она заявила, что за оскорбления с правонарушителя могут также потребовать через суд компенсировать моральный вред.

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Маргарита Щигарева
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