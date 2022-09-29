Отдыхавшая в Турции туристка поехала на экскурсию и осталась парализована

Британка попала в аварию в Турции и получила необратимое повреждение нерва спины

Британская туристка, поехавшая на отдых в Турцию вместе со старшим сыном, перевернулась на багги во время сафари и осталась частично парализована. Об этом пишет Mirror.

30-летняя туристка из Великобритании Ребекка Келли (Rebekka Kelly) отправилась отдыхать в турецкую Анталью вместе с 10-летним сыном. Во время экскурсии на багги по горам женщина не справилась с управлением автомобилем по бездорожью и попала в аварию — заехав на крутую возвышенность, путешественница не смогла повернуть руль, и транспортное средство сорвалось с 164-футовой (50-метровой) скалы.

После падения Келли сломала шесть позвонков и таз, а также получила необратимое повреждение нерва в нижней части спины и внутреннее кровотечение — тем не менее ей удалось выжить после аварии. Отмечалось, что за три недели она перенесла дренирование легких и две операции на позвоночнике. В настоящее время британка вернулась на родину и проходит лечение в больнице Ливерпуля. Врачи считают, что из-за полученных травм женщина может остаться инвалидом на всю жизнь.

Ранее в сентябре появились новые подробности о смертельном ДТП с пожилой британской туристкой и ее 11-летним внуком во время семейного отдыха в Испании. Мальчик сидел позади бабушки, которая управляла скутером, — ребенок отделался переломами руки и челюсти, женщина погибла на месте.