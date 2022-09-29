В Госдуме предложили начать специальную экономическую операцию

Депутат Госдумы Наумов предложил начать специальную экономическую операцию в России

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов во время правительственного часа с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым предложил начать в России «специальную экономическую операцию». Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий озвучил озвучил ряд инициатив по экономической поддержке страны. В частности, он предложил упростить бюрократические процедуры по передаче предпринимательской деятельности мобилизованных граждан, предоставить для них налоговые льготы по НДФЛ, а также создать особую экономическую зону в Донбассе.

«Наша фракция предлагает всю экономическую деятельность в новых субъектах России, которые, я уверен, появятся по итогам референдумов и обращений, вести в режиме особой экономической зоны», — заявил Наумов.

Депутат добавил, что на муниципальном уровне нужно «высадить бизнес-десант из активных участников торгово-промышленных палат», что позволит запустить индустриальные парки. Кроме того, необходимо делегировать деловое шефство над цепочками поставок вице-президентам ста крупнейших российских корпораций.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, выдержит ли бюджет страны возможное присоединение территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и обеспечит ли социальные гарантии для их жителей. Он заверил, что бюджет выдержит, и отметил, что в связи с этим «предстоит серьезная работа».