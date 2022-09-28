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Кремль заверил в способности бюджета России выдержать присоединение территорий

Пресс-секретарь Песков: бюджет России выдержит присоединение новых территорий

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, выдержит ли бюджет страны возможное присоединение территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и обеспечит ли социальные гарантии для их жителей. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Песков заверил, что бюджет выдержит, и отметил, что в связи с этим «предстоит серьезная работа».

Ранее Дмитрий Песков высказался, что возможное создание в России новых округов после референдумов не анонсируется, а если какие-то решения на этот счет будут приниматься, то Кремль об этом проинформирует.

В ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях 27 сентября завершились референдумы о присоединении к России. Во всех регионах подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ.

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Антон Похиляк
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