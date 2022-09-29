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Власти Британии выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан

Британские власти выделят 1,62 миллиарда долларов на отопление домов англичан

Фото: Craig Brough / Reuters

В рамках плана повышения энергоэффективности правительство Великобритании собирается выделить 1,62 миллиардов долларов на работы по утеплению 130 тысяч домов жителей Англии с низкими доходами. Об этом сообщает ТАСС.

В правительстве считают, что благодаря этим мерам жители смогут экономить на счетах за электричество. В программу по улучшению отопления домов входят теплоизоляция стен и чердаков, двойное остекление, а также установка тепловых насосов и солнечных батарей. На данный момент энергоэффективность британских частных домов — одна из самых низких в Европе.

Министр энергетики Джейкоб Рис-Могг также заявил, что выполнение этого плана «сделает дома по всей Англии теплее и дешевле», добавив, что эти меры приведут к «огромному экономическому росту, увеличению зеленого сектора и созданию тысяч рабочих мест».

Ранее во Франции несколько жилищных товариществ поставили вопрос об отключении домов от центрального отопления из-за высоких цен на газ.

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Татьяна Антоненко
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