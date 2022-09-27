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Французам придется отключить дома от центрального отопления из-за цен на газ

France TV: во Франции дома отключают от центрального отопления из-за высоких цен на газ

Фото: Unsplash.com

Во Франции ряд жилищных товариществ поставил вопрос об отключении домов от центрального отопления из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает France TV.

Многим гражданам пришлось отказаться от закупок газа по новым тарифам, поскольку они не смогут расплатиться. Один из собственников отметил, что размер взноса за отопление составил 7 669 в год (431 139 рублей — прим. Ленты.ру).

«Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идет, а ничего не происходит», — добавил он.

Годовой тариф превысил миллион евро, рассказал управляющий одного из домов, ранее он составлял 684 тысяч евро. Некоторые жители высказываются за отключение их жилищ от центрального отопления и задумываются о приобретении электрических обогревателей.

Ранее японский экономист Кадзухико Фудзи предрек Европе невообразимый кризис из-за цен на топливо. По его словам, стремительный рост цен на энергоносители загнал генерирующие компании в долги. Он отметил, что Европейскому союзу (ЕС) придется потратить 1,5 триллиона долларов на помощь электроэнергетическим компаниям.

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Марина Совина
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