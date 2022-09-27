Французам придется отключить дома от центрального отопления из-за цен на газ

France TV: во Франции дома отключают от центрального отопления из-за высоких цен на газ

Во Франции ряд жилищных товариществ поставил вопрос об отключении домов от центрального отопления из-за высоких цен на газ. Об этом сообщает France TV.

Многим гражданам пришлось отказаться от закупок газа по новым тарифам, поскольку они не смогут расплатиться. Один из собственников отметил, что размер взноса за отопление составил 7 669 в год (431 139 рублей — прим. Ленты.ру).

«Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идет, а ничего не происходит», — добавил он.

Годовой тариф превысил миллион евро, рассказал управляющий одного из домов, ранее он составлял 684 тысяч евро. Некоторые жители высказываются за отключение их жилищ от центрального отопления и задумываются о приобретении электрических обогревателей.

Ранее японский экономист Кадзухико Фудзи предрек Европе невообразимый кризис из-за цен на топливо. По его словам, стремительный рост цен на энергоносители загнал генерирующие компании в долги. Он отметил, что Европейскому союзу (ЕС) придется потратить 1,5 триллиона долларов на помощь электроэнергетическим компаниям.

