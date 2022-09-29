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Эрдоган заявил об общих интересах в продлении продуктовой сделки

Президент Турции Эрдоган заявил, что продление продуктовой сделки будет в общих интересах
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Turkish presidency apaima / Imago / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что продление продуктовой сделки будет в общих интересах. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого главы государства.

Отмечается, что Эрдоган сообщил Путину, что в общих интересах продлить срок действия договоренностей по зерну, который истекает в ноябре. Он также подчеркнул, что турецкая сторона продолжает обеспечивать бесперебойный экспорт российских товаров и зерновых продуктов со своей стороны.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что достигнутые договоренности о морском экспорте украинского зерна дают возможность направить продовольствие в те страны, которые сильно в нем нуждаются.

В июле соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море подписали Россия, Украина, Турция и ООН. Соглашение называют продуктовой сделкой. Это два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки: первый обозначает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов «Южный», «Черноморск» и «Одесса» на украинской территории.

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Варвара Кошечкина
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