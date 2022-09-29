Аварию на единственном НПЗ в Австрии связали с диверсией

Разведка Австрии связала аварию на единственном НПЗ страны с возможной диверсией

Авария на единственном в Австрии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Швехат», которая произошла в начале июня, могла быть связана с диверсией. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящее время Управление госбезопасности и разведки Австрии (DSN) ведет расследование причин аварии на предприятии. При этом в ведомстве предполагают, что речь идет о возможном вмешательстве со стороны иностранной державы. Сейчас разведка страны активно взаимодействует с европейскими партнерами по данному вопросу.

В то же время, отмечает газета, сам концерн OMV, в управлении которого находится НПЗ, придерживается версии о том, что инцидент произошел из-за случайных технических проблем.

«Швехат» является одним из крупнейших НПЗ в Европе. Авария на предприятии произошла 3 июня 2022 года, в результате была повреждена основная установка перегонки сырой нефти. На фоне инцидента несколько регионов страны столкнулись с дефицитом дизеля. Из-за этого австрийскому правительству пришлось высвободить десятки тысяч тонн из стратегического резерва.

В настоящее время НПЗ загружен всего на 20 процентов. Вывести его на полную мощность руководство OMV надеется к октябрю.