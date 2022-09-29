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Финляндия назвала дату закрытия границы для российских туристов

Финляндия закроет границу для российских туристов с 30 сентября

Фото: Lehtikuva / Reuters

Власти Финляндии закроют государственную границу для российских туристов в ночь с четверга на пятницу, с 29 на 30 сентября. Такую дату назвали в финской газете Helsingin Sanomat.

Отмечается, что правительство Финляндии уточнит детали решения о новом пограничном режиме с Россией в четверг, 29 сентября, в 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

«Новые пограничные правила должны вступить в силу уже в четверг вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется сегодня в 13:00, не изменит график, который уже был предварительно согласован», — говорится в сообщении.

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Ранее в сентябре МИД Финляндии объявил, что планирует ввести ограничения на пересечение границы российскими туристами. Так, гражданам России будет разрешен въезд в страну только с целью посещения друзей и родственников, а транзит по шенгенским визам, в том числе полученным в других странах, будет запрещен.

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Дарья Рыбак
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