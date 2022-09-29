Платье Джулии Фокс сравнили с фольгой и высмеяли в сети

Актриса Джулия Фокс надела напоминающее фольгу платье и стала объектом насмешек в сети

Американская актриса и модель Джулия Фокс посетила мероприятие Fashion Fall Gala в Нью-Йорке и стала объектом насмешек в сети. Соответствующими кадрами делится издание Daily Mail.

32-летняя знаменитость надела серебристое платье бренда Zac Posen с объемными рукавами и шлейфом. Телезвезда дополнила свой образ сумкой в тон образа и перчатками из той же ткани. На размещенных снимках видно, что манекенщица нарисовала тонкие белые брови, а также нанесла серебристые тени на веки и прозрачный блеск на губы.

Поклонники высмеяли наряд актрисы и сравнили ее платье с фольгой для хранения продуктов. «Какой нелепый наряд!», «Обратно в 1999 год», «Когда вы отчаянно хотите внимания…», «Напоминает лаваш в фольге», — писали они в комментариях под фотографиями.

Ранее модель Джулия Фокс прошлась по улицам Милана в оголяющей грудь балаклаве. Знаменитость продемонстрировала топ в виде балаклавы, который приоткрыл ее ягодицы и оставил обнаженной спину.