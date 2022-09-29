Россиянам разъяснили изменившиеся с 1 сентября правила перерасчета ЖКХ

«Росводоканал»: платежи за общедомовые нужды теперь начисляются по факту потребления

С 1 сентября в России заработал новый механизм расчета платы за общедомовые нужды (ОДН), утвержденный постановлением правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года. У некоторой части населения сложилось мнение, что он подразумевает оплату долгов соседей, но это заблуждение, рассказал коммерческий директор ГК «Росводоканал» Александр Запруднов. В беседе с «Лентой.ру» он разъяснил вступившие в силу изменения.

Что входит в общедомовые нужды

В многоквартирных домах жильцы платят не только за ресурсы, которые они используют в индивидуальном порядке, но и за общедомовые нужды – все затраты на содержание дома. В случае с водой — это полив клумб, влажная уборка помещений, относящихся к местам общего пользования, залив катка и прочее Александр Запруднов коммерческий директор ГК «Росводоканал»

Как оплата происходила раньше

По его словам, оплата за эти общедомовые нужды в большинстве случаев проходила по нормативу: ежемесячно жильцы платили фиксированную сумму за воду, вне зависимости от того, сколько ее было потрачено. Исключением являлось решение собственников помещений о распределении объема на основании факта потребления.

Что меняется и зачем

Сейчас рассматривается новый способ оплаты — по фактическому потреблению воды. Это означает, что общедомовые траты на полив, утечки, заливку катка будут суммированы по фактически израсходованному коммунальному ресурсу Александр Запруднов коммерческий директор ГК «Росводоканал»

Запруднов объяснил, что это необходимо для уменьшения реальных фактических расходов, фиксирования конкретного объема воды и выявления недобросовестных жильцов.

Как это будет работать

Вода поступает в дом в определенном количестве каждый месяц. При помощи счетчиков, установленных в каждой квартире видно, сколько воды потребляет квартира, пояснил специалист. Затем общая сумма индивидуальных приборов учета вычитается из общедомового счетчика. Так сразу становится понятно, в какой квартире установили магниты на свои приборы, кто «сливает» воду и так далее, и управляющая компания может убедиться, сколько воды реально тратят жители и не занимаются ли злоупотреблениями.

Расчет по фактическому потреблению — это прозрачный способ определения объема коммунального ресурса, поскольку он позволяет минимизировать спорные моменты в отношениях между ресурсоснабжающей организацией, УК и жителями Александр Запруднов коммерческий директор ГК «Росводоканал»

Ранее в Госдуму внесли поправки об освобождении мобилизованных россиян и их семей от пеней за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).