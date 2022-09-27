В Госдуму внесли защищающие мобилизованных от долгов по ЖКХ поправки

В Госдуму внесли поправки об освобождении мобилизованных от пеней за неуплату ЖКХ

В Госдуму внесли поправки об освобождении мобилизованных россиян и их семей от пеней за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Так власти хотят защитить эту категорию граждан от возникновения необоснованных долгов, пишет «Интерфакс».

«Внесли с коллегами по фракции "Единая Россия" Павлом Качкаевым и Сергеем Пахомовым поправки об освобождении от пеней за просроченные платежи по ЖКХ мобилизованных граждан и членов их семей», — сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и добавил, что предложенная мера будет включена в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт.

Ранее Минстрой одобрил освобождение граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации, от начисления пеней за просроченные платежи по коммунальным услугам.

22 сентября в Госдуме предложили ввести мораторий на штрафы за неуплату ЖКХ для мобилизованных добровольцев и мобилизованных граждан России. Автором инициативы выступил член комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский. Он также попросил установить полный мораторий на оплату ЖКХ и иных связанных с содержанием жилья одиноких граждан услуг.