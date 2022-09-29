69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Полярники на станции «Северный полюс-41» начали искать место для вмерзания в лед

Ученые-полярники со станции «Северный полюс-41» начали искать место для вмерзания в лед

Изображение: www.aari.ru

Ученые-полярники, работающие на уникальной ледостойкой платформе «Северный полюс-41», начали искать площадку, подходящую для дрейфа станции. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Для поиска места вмерзания в лед ученые используют имеющиеся на платформе вертолеты Ка-32. «Ледовый разведчик с борта вертолета будет осуществлять визуальный осмотр и выбор подходящих ледовых полей. Следующий этап — высадка на льдины и дополнительные обследования, уточнение возраста и толщины льда», — рассказал директор ААНИИ Александр Макаров.

После того, как подходящее место будет найдено, ученые рассматривают два сценария вмерзания — медленный и ускоренный. В первом случае платформа просто остановится в нужной точке и будет ждать, пока вокруг бортов не сформируется ледяная корка, во втором — попробует вклиниться в льдину. При этом во втором случае есть риск разрушения льда — тогда придется искать новое место.

Уточняется, что предполагаемая точка начала дрейфа расположена в Северном Ледовитом океане севернее острова Генриетты.

Платформа «Северный полюс» предназначена для проведения исследований в течение круглого года в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Она вышла в свой первый рейс 2 сентября. В дрейфе платформа может находиться до двух лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Аварию на единственном НПЗ в Австрии связали с диверсией
В новой игре FIFA нашли российских комментаторов
В Германии предрекли «окончание эры ООН» из-за спецоперации на Украине
Армения призвала поставить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном
Россиянин рассказал о ситуации на границе с Финляндией
ЕС пообещал ответить в случае диверсии на «Северном потоке»
Королева Дании лишила титулов четырех принцев и принцесс
Раскрыты детали нового российского мегапроекта
Начался суд над фигурантами дела о хищении у «Роскосмоса» 200 миллионов рублей
Турецкий банк приостановил обслуживание карт «Мир»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.