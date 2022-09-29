Полярники на станции «Северный полюс-41» начали искать место для вмерзания в лед

Ученые-полярники со станции «Северный полюс-41» начали искать место для вмерзания в лед

Ученые-полярники, работающие на уникальной ледостойкой платформе «Северный полюс-41», начали искать площадку, подходящую для дрейфа станции. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Для поиска места вмерзания в лед ученые используют имеющиеся на платформе вертолеты Ка-32. «Ледовый разведчик с борта вертолета будет осуществлять визуальный осмотр и выбор подходящих ледовых полей. Следующий этап — высадка на льдины и дополнительные обследования, уточнение возраста и толщины льда», — рассказал директор ААНИИ Александр Макаров.

После того, как подходящее место будет найдено, ученые рассматривают два сценария вмерзания — медленный и ускоренный. В первом случае платформа просто остановится в нужной точке и будет ждать, пока вокруг бортов не сформируется ледяная корка, во втором — попробует вклиниться в льдину. При этом во втором случае есть риск разрушения льда — тогда придется искать новое место.

Уточняется, что предполагаемая точка начала дрейфа расположена в Северном Ледовитом океане севернее острова Генриетты.

Платформа «Северный полюс» предназначена для проведения исследований в течение круглого года в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Она вышла в свой первый рейс 2 сентября. В дрейфе платформа может находиться до двух лет.