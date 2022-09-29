Модель с чертами лица Шварценеггера на ногах застрахует их на миллионы рублей

Модель Энн Лима с ногами в виде лица Шварценеггера застрахует их на 11 млн рублей

Фитнес-модель Энн Лима с ногами, в частности с коленями, напоминающими лицо актера Арнольда Шварценеггера застрахует их на 174 тысячи фунтов стерлингов (примерно 11 миллионов рублей). Соответствующую информацию приводит Daily Star.

Известно, что ранее девушка прославилась благодаря тому, что пользователи сети разглядели в рельефе мышц на ее ногах черты внешности знаменитого американского культуриста. Так, Лима призналась, что в том числе по данной причине собирается обезопасить свою фигуру на официальном уровне.

«Мое тело — это мой храм. Я всегда заботилась о нем и горжусь им. (...) Поскольку у меня есть возможность, думаю, важно застраховать мои ноги, которые в последнее время привлекли так много внимания», — заявила бодибилдерша.

В июле Энн Лима, будучи участницей всемирного конкурса красоты Miss BumBum — 2022, показала хейтерам рентгеновский снимок своих ягодиц, чтобы доказать их натуральность. Девушка заявила, что не прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы скорректировать данную часть тела, обхват которой составляет 108 сантиметров.