Кадыров заявил о спасении чеченскими командирами российского бойца из плена ВСУ

Кадыров заявил, что чеченские командиры спасли российского военного из плена ВСУ

Чеченские командиры спасли российского военного Киргиза Мусаханова из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сейчас с бойцом все хорошо, в ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими», — рассказал руководитель региона.

По его словам, Мусаханов уезжал добровольцем в зону проведения специальной военной операции не из Чечни, так как ему отказали «по некоторым объективным причинам». «Но напористый боец все-таки смог вступить в ряды подразделений в Москве. Как бы там ни было, за него переживали все чеченские командиры и сделали все от себя возможное, чтобы спасти его», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что добровольцы стекаются в республику и выбирают местные подразделения, потому что «ахматовцы своих не бросают».

Ранее Кадыров сообщил о продолжении наступательных действий на херсонском направлении. По его словам, командир полка «Север» Хасмагомед Магомадов «Гроза» вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории.