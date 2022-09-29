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Кадыров заявил о спасении чеченскими командирами российского бойца из плена ВСУ

Кадыров заявил, что чеченские командиры спасли российского военного из плена ВСУ

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Чеченские командиры спасли российского военного Киргиза Мусаханова из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сейчас с бойцом все хорошо, в ближайшее время он будет уже дома, рядом с близкими», — рассказал руководитель региона.

По его словам, Мусаханов уезжал добровольцем в зону проведения специальной военной операции не из Чечни, так как ему отказали «по некоторым объективным причинам». «Но напористый боец все-таки смог вступить в ряды подразделений в Москве. Как бы там ни было, за него переживали все чеченские командиры и сделали все от себя возможное, чтобы спасти его», — сообщил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что добровольцы стекаются в республику и выбирают местные подразделения, потому что «ахматовцы своих не бросают».

Ранее Кадыров сообщил о продолжении наступательных действий на херсонском направлении. По его словам, командир полка «Север» Хасмагомед Магомадов «Гроза» вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории.

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Варвара Кошечкина
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