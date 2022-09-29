Кадыров рассказал о наступлении чеченских бойцов на Херсонском направлении

Глава Чечни Кадыров заявил о продолжении наступательных действий на Херсонском направлении

В настоящее время продолжаются наступательные действия на Херсонском направлении. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

По его словам, командир полка «Север» Хасмагомед Магомадов «Гроза» вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории.

«При соблюдении всех условностей операция проходит быстро, точечно и эффективно. Кроме того, это позволяет свести на нет потери среди личного состава. К выполнению боевой задачи наши ребята подходят максимально скрупулезно», — подчеркнул Кадыров.

Он уточнил, что высокая подготовка чеченский бойцов играет существенную роль. В результате у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть два выхода, которые диктуются их командованием — отступать либо держаться до последнего. «Но мы еще не отменили и третий вариант — сдаться в плен. Это уже им самим решать, а мы продолжаем уверенное продвижение вперед», — заключил глава республики.

Ранее Кадыров показал видео, на котором в полевых условиях раненого чеченского бойца сослуживцы оперируют без наркоза. По его словам, военнослужищие не обращают на ранения никакого внимания.