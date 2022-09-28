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Кадыров показал видео ампутации руки чеченского бойца сослуживцами

Глава Чечни Кадыров показал видео ампутации руки чеченского бойца сослуживцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео, на котором в полевых условиях раненого чеченского бойца сослуживцы оперируют без наркоза. Ролик он опубликовал в Telegram.

Также он показал пострадавшего военного, который ничем не выдает свое состояние, проявляя железную выдержку. «Даже при таком положении их боевой настрой держится на высочайшем уровне», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, бойцы не обращают на ранения никакого внимания. «Для таких истинных героических сынов чеченского народа мы ничего не пожалеем», — заключил глава республики.

Ранее Кадыров заявил, что укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) «сыпятся как карточные домики» под натиском бойцов чеченских подразделений. Несмотря на успешное наступление союзных войск, находятся люди, которые распространяют фейки, подчеркнул политик.

Сергей Истомин
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