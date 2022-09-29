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Казахстан ответил на слухи об отправке военной техники в Россию

Минобороны Казахстана заявило о переброске военной техники на учения ОДКБ, а не в Россию

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Казахстан не отправлял военную технику в Россию. Минобороны страны опровергло слухи, возникшие из-за видео, где показана идущая колонна военной техники, передает РИА Новости.

«Сообщение не соответствует действительности. Это не отправка казахстанской техники в РФ», — заявили в ведомстве Казахстана. Там также добавили, что в стране происходит переброска техники для совместных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, на ложную информацию ответил портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными. В сообщении портала говорится, что страна не отправляла России технику по договоренности президентов Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, это не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что юге и юго-востоке Казахстана, в Жамбылской и Алматинской областях, пройдут учения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. «В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения», — уточнили в Минобороны республики.

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Алевтина Запольская
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