Путин заявил о формулировании всех критериев частичной мобилизации

Президент России Путин заявил, что все критерии частичной мобилизации были сформулированы

Все критерии частичной мобилизации на данный момент сформулированы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку