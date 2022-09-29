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Путин заявил о формулировании всех критериев частичной мобилизации

Президент России Путин заявил, что все критерии частичной мобилизации были сформулированы

Фото: Shutterstock

Все критерии частичной мобилизации на данный момент сформулированы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По его словам, призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку

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Никита Абрамов
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