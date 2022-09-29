Сыщики задержали находившегося 26 лет в розыске за убийство россиянина

В Ингушетии задержали россиянина через 26 лет после убийства мужчины в Кургане

Курганские сыщики задержали в Ингушетии 59-летнего россиянина, находившегося за убийство в федеральном розыске 26 лет. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 апреля 1996 года злоумышленник поссорился со своей жертвой, находясь в компании знакомых в поселке Рябково Курганской области. После этого он выхватил нож и нанес мужчине несколько ножевых ранений в грудь, ставших смертельными, а после скрылся с территории региона. 26 лет он находился в федеральном розыске скрываясь сначала на территории соседней страны, а затем и в Республике Ингушетия, где он жил по поддельным документам.

«26 сентября 2022 года в результате непрекращающейся работы по раскрытию преступлений прошлых лет мужчина, 1963 года рождения, длительное время скрывавшийся от уголовного преследования в результате тщательно спланированной операции был задержан в одном из населенных пунктов Сунженского района Республики Ингушетия», — рассказали в СКР.

14 сентября сообщалось, что в Омске задержали 63-летнего маньяка спустя 12 лет розыска.