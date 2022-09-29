Путин заявил о формировании более справедливого мира

Путин заявил, что сейчас на глазах происходит формирование более справедливого мира

В настоящее время на глазах происходит формирование более справедливого мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

По словам главы государства, сейчас идет непростой процесс создания более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится.

Такое формирование, добавил президент России, сопровождается лежащими на поверхности проблемами. «Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим», — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства заявил, что для России смертельно опасно ослаблять суверенитет даже на время. По его утверждению, за 1160 лет страна твердо усвоила опасность отказа от национальных интересов. «В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — заключил президент.