Путин назвал смертельную опасность для России

Президент Путин назвал любое ослабление суверенитета России смертельно опасным для страны

Для России смертельно опасно ослаблять суверенитет даже на время. Об этом заявил президент Владимир Путин во время своего выступления в Великом Новгороде на мероприятиях к 1160-летию государственности, передает РИА Новости.

По его словам, за 1160 лет Россия твердо усвоила опасность отказа от национальных интересов. «В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что Россия в течение нескольких столетий строилась в качестве дома для представителей различных национальностей и религий.

21 сентября глава государства обратился к россиянам и объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам Путина, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

В ходе телеобращения президент также заявил, что страна использует все средства для защиты территориальной целостности и своего народа. По словам Путина, страны Запада пустили в ход ядерный шантаж. Он подчеркнул, что речь идет не только об обстрелах Запорожской АЭС, но и о заявлениях ряда представителей стран НАТО о возможности применения против России ядерного оружия.