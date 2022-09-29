На жилищное благополучие россиян дополнительно выделят миллиарды рублей

На жилищный нацпроект дополнительно выделят 6,3 миллиарда рублей

Бюджет национального проекта «Жилье и городская среда» увеличат на 6,3 миллиарда рублей. О том, что на жилищное благополучие россиян выделят дополнительные средства, сообщает ТАСС.

В 2023 году на нацпроект направят еще 6,24 миллиарда, в 2024-м — дополнительные 10 миллионов рублей. В итоге на реализацию нацпроекта в 2023 году потратят 178,5 миллиарда, а в 2024-м — 175,7 миллиарда рублей.

Речь идет о нацпроекте, который призван обеспечить россиян качественным и доступным жильем, создать механизмы развития комфортной городской среды и населенных пунктов. Согласно указу президента, к 2030 году в России должно быть построено более миллиарда квадратных метров жилья, а ежегодный ввод должен достичь 120 миллионов квадратных метров.

В мае президент России Владимир Путин продлил нацпрект «Жилье и городская среда» до 2030 года. Глава государства заявил, что необходимо искать способы не терять темпы строительства на фоне западных санкций, в том числе поддерживать производителей стройматериалов.