В ЕК заявили о причастности «некой» страны к авариям на «Северных потоках»

Еврокомиссар видит причастность «некого государства» к аварии на «Северных потоках»

«Некое государство» может быть причастно к инцидентам на «Северных потоках», заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько я могу судить, это очень продуманная атака, которая не может быть осуществлена обычной группой людей. Таким образом, существует высокий риск, что за этим все-таки стоит некое государство», — считает Юханссон.

По ее мнению, Евросоюз обязан приложить больше усилий, чтобы не допустить подобных атак на инфраструктуру. Еврокомиссар уверена, что этот инцидент представляет собой «эскалацию» и «угрозу». Политик также добавила, что в качестве реакции на произошедшее Еврокомиссия предлагает провести стресс-тест в отношении объектов критической инфраструктуры в странах-членах ЕС.

«У нас, конечно, есть подозрение, но пока рано судить об этом окончательно», — добавила Юханссон, отвечая на вопрос о том, какое государство может быть причастно к этому инциденту.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что произошедшие инциденты с утечками газа на «Северных потоках» могут привести к эскалации или войне.

